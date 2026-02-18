İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın avukatından açıklama geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın avukatından yapılan açıklamada, 'Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.

Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır. Geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadelerine yer verildi.