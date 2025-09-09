Ankara Keçiören Belediyesi, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü yaklaşırken, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla önemli bir programa ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Prostat Kanseri Farkındalık Semineri”, sağlık alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Seminere, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

UZMANLARDAN HAYATİ BİLGİLER

Seminerin açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar yaptı. Başar, prostat kanserinin erken teşhisi, tedavi yöntemleri ve hastalık sürecinde karşılaşılabilecek durumlar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi. Özellikle düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Halil Başar, “Kanda Prostat Spesifik Antijen (PSA) değerine düzenli olarak baktırmak, prostat kanserinde erken tanının en kritik adımıdır.” diyerek erken teşhisin hayati rolüne vurgu yaptı.

Programda söz alan Dr. İsa Dağlı ise prostat bezinin işlevleri, kanserin belirtileri ve farklı tedavi seçenekleri üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Koyuncu da kanser tanısı sonrası psikolojik sürecin tedaviye etkisini anlatarak moral, motivasyon ve sosyal desteğin iyileşme sürecindeki önemine değindi. Koyuncu, konuşmasında hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Keçiören Belediyesi’nin kanser hastalarına yönelik moral etkinliklerine verdikleri destek için teşekkür etti.

UZMANLAR, VATANDAŞIN SORULARINI TEK TEK YANITLADI

Etkinliğin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde vatandaşlar, uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme imkânı buldu. Katılımcılar, program sonunda ekrana yansıtılan şu mesajı ise birlikte seslendirdi: “Hayat kısa; affet, yardım et, şükret, sev, gülümse, mutlu ol!”

Programın kapanışında, etkinliğe katkı sunan isimlere plaket takdim edildi. Profesör Doktor Halil Başar’a plaketini Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer sunarken, diğer katılımcı doktorlara ve sosyal hizmet uzmanlarına da belediye meclis üyeleri tarafından teşekkür plaketi ve hediyeleri verildi.

“FARKINDALIK OLUŞTURAN EĞİTİM PROGRAMLARINI SÜRDÜRECEĞİZ”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Prostat kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, düzenli kontrollerin önemini hatırlatmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu semineri gerçekleştirdik. ‘Sağlıklı bireyler, güçlü bir toplumun temelidir’ anlayışıyla halkımızı bilgilendiren ve sağlık konusunda farkındalık oluşturan eğitim programlarını sürdüreceğiz.”

Sağlık alanında toplumu bilinçlendirmeye yönelik önemli adımlar atan Keçiören Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına bilgilendirici ve destekleyici çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.