Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılında sınıflarına kavuşan öğrenciler için okul önlerinde gerekli tüm önlemleri aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte görev başındaydı. Okul önlerinde ve yaya geçitlerinde trafiğin aksamaması ve öğrencilerin güvenle okuluna gitmeleri için yüksek bir efor sarf eden zabıta ekipleri, velilerin memnuniyetini kazandı.

YAYA GEÇİTLERİNİ GÜVENLE KULLANDILAR

Öğrencilerin hem karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olan hem de trafiğin aksamasını engelleyen zabıta ekipleri, araç yoğunluğunu kontrollü olarak düzenleyerek öğrencilerin zamanında okula yetişmesini sağlıyor. Okul önlerinde öğrencilerin yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayan ekipler, her yıl olduğu gibi bu yılda okul önlerinde trafik akışının hızlandırılması için yoğun mesai harcıyor.