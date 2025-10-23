Türkiye'nin en köklü ve kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği buluşmalarından biri olan '12. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ile Sergisi' Keçiören'de başladı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen kongre, 25 Ekim'e kadar ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Kongrede, sektör uzmanları, akademisyenler ve mühendisler; iş kazalarını önleme, meslek hastalıkları ve yeni güvenlik teknolojileri gibi kritik konuları ele alacak. Ayrıca, sergi alanında sektördeki en yeni ekipman, teknoloji ve hizmetler katılımcılara tanıtılacak.

'EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Kongreye ev sahibi olarak katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, işçi sağlığı ve iş güvenliği için sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini hatırlatarak Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan'ın da bu alandaki çalışmaları desteklediğini söyledi.

FARKINDALIĞIN ARTMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI, SERGİ ZİYARETE AÇILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi üzerine yaptığı konuşmasında, bu alandaki farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise mühendislerin ve teknik uzmanların, iş güvenliği konusunda daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, sektörün sürdürülebilirliği için iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin hayati olduğunu ifade etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ise, meslek hastalıklarının önlenmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin artırılması adına önemli adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Protokol onuşmalarının ardından, iş güvenliği alanında faaliyet gösteren firmaların en yeni ekipmanlarını ve sundukları hizmetleri tanıttığı sergi alanı ziyarete açıldı ve Keçiören Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İSİG VE KAMU UYGULAMALARI TARTIŞILDI

Kongre, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki önemli başlıkları ele alan bir dizi oturumla başladı. İlk oturumda, ILO'nun İSG normlarına dair bilgiler verildi, iş güvenliği uzmanlarının görevlerindeki ihmalin taksir ya da kasıt olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışıldı. Ayrıca, asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin İSİG üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. İkinci oturumda dijital dönüşüm, yapay zekâ ve iş güvenliği konuları ele alındı. Katılımcılar, dijital teknolojilerin İSİG uygulamalarındaki fırsatlarını ve zorluklarını, ayrıca dijitalleşmenin emeğe etkisini dinledi. Üçüncü oturumda ise kimyasal riskler ve iş hijyeni üzerine bilgiler verildi. Kimyasal risklerin biyolojik monitörizasyonu, risk değerlendirmesi ve iş hijyeni ölçümleri üzerine sunumlar yapıldı. Son oturumda, kamu sektöründe İSİG uygulamaları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın iş güvenliği çalışmalarına dair bilgiler paylaşılırken, Mersin ilindeki kamu uygulamaları örneği üzerinden yaşanan sorunlar ele alındı.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER TARTIŞILACAK

22-25 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 12. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, dünya ve Türkiye'deki değişimlerin yanı sıra İSİG'deki örgütlenme süreçlerini, dijitalleşmeyi, yapay zekâ uygulamalarını, esnek çalışma biçimlerini ve taşeronlaşma gibi önemli konuları masaya yatıracak. Kongrede, iş kazalarının sebepleri, meslek hastalıkları ve bu sorunlarla mücadeleye yönelik çözüm önerileri tartışılacak; aynı zamanda ulusal ve uluslararası dayanışma ile örgütlenmenin önemi vurgulanacak. Etkinlikte, esnek çalışma modellerinin İSİG üzerindeki etkileri, uzaktan çalışma ve çağrılı işlerin güvenliği gibi güncel meseleler de ele alınacak. Kongre süresince dijitalleşme ve yapay zekâ gibi yenilikçi uygulamalar ile sektörel iş güvenliği standartları, mevzuatlar ve risk değerlendirmesi üzerine bilgi ve deneyimler paylaşılacak.