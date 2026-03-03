Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Ramazan boyunca tüm ilçelerde gerçekleştirdiği iftar programının yeni durağı Altıeylül oldu. 2. Gündoğan Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında buluşan vatandaşlar Ramazan'ın bereketini paylaştı. İftar sonrasında ikramlar ve etkinliklerle geleneksel Ramazan ruhu yaşatıldı.

BALIKESİR (İGFA) - On bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketini 20 ilçede yaşatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi 2. Gündoğan Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında tüm vatandaşları aynı sofrada buluşturdu.

Ramazan ayında da hemşehrilerini yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yediden yetmişe tüm vatandaşları dayanışma ve paylaşmanın bilinciyle bir araya getiriyor.

Bu kapsamda her gün bir ilçede kurulan iftar sofrasının yanı sıra iftar aracı paket yemek ikramlarını sürdürüyor. 2. Oruçgazi Mahallesi ve Kasaplar Mahallesi'ndeki muhtarlık binaları önünde 16.00 - 18.00 saatleri arasında vatandaşlara paket yemek ikramları yapılırken Atatürk Parkı yanındaki açık otoparkta kurulan iftar çadırı da her gün yüzlerce vatandaşı ağırlıyor.

ÇOCUKLAR RAMAZAN COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI

Altıeylül'e bağlı 2. Gündoğan Mahallesi'nde iftar öncesi ve sonrası gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerinde çocuklar gönüllerince eğlendi. İftardan önce gerçekleşen tasavvuf müziği dinletisi ve orta oyunu iftardan sonra da devam etti.

Ramazan sohbetiyle renklenen akşamda çocuklar etkinliklerle eğlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macun ikram edildi.