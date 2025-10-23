Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı hızla devam eden Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda insan odaklı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Hayırsever Ramazan Büyükkılıç'ın katkılarıyla hayata geçirilen Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'nin inşaatında sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimizin her köşesinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Biz de devam eden çalışmaları yerinde inceliyor ve son durumlarını kontrol ediyoruz' dedi.

Merkezin Kayseri için büyük önem taşıdığını belirten Büyükkılıç, 'Değerli büyüğüm, hayırsever Ramazan ağabeyim tarafından şehrimize kazandırılacak olan bu merkez, hem Alzheimer hastalarımıza hem de onların yakınlarına nefes olacak. Yüklenici firmamız çalışmaların büyük kısmını tamamladı. İnşallah en kısa sürede açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' diye konuştu.

Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, üç ana bölümden oluşacak şekilde tasarlandı. Merkezde yaşam alanları, atölyeler, çok amaçlı odalar, yemek salonları, mutfak, banyo, mescit ve yönetim ofisleri bulunacak. Ayrıca konferans salonu ve hasta yakınlarına özel sosyal destek alanları da projede yer alıyor.

Merkezde, hastalığın erken ve orta evresindeki bireyler için gündüz bakım hizmeti sunulacak. Sosyal etkileşimi güçlendiren aktiviteler, bilişsel egzersizler ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalarla Alzheimer hastalarının yaşamlarına dokunulacak.

Ayrıca, hasta yakınlarına eğitim, seminer ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilerek toplumda Alzheimer farkındalığının arttırılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile yalnızca bir sağlık ve bakım merkezi değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve toplumsal duyarlılığın güçlü bir örneğini hayata geçiriyor.