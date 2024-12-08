Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından liyakat usulü alımı gerçekleştirilecek 300 itfaiye memuru için mülakat sürecine başlandı. Ankara İtfaiyesi’nin İskitler’de bulunan merkez istasyonunda gerçekleşen mülakatlarda adaylar fiziki yeterlilik, araç kullanımı ve sözlü sınav sürecinden geçiyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulü ile 300 itfaiye memuru alımı için mülakatlara başladı.

Ankara İtfaiyesi, liyakat usulü ile 300 kişilik itfaiye erini bünyesine dâhil etmek için fiziki yeterlilik, araç kullanma ve sözlü sınav sürecini başlattı. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nden mezun olan 1500 aday, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta geleceğin en donanımlı itfaiye eri olabilmek için ter döküyor.

MÜLAKAT 15 GÜN SÜRECEK

18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan itfaiye eri alımlarının mülakat süreci Ankara İtfaiyesi’nin İskitler’de bulunan merkez istasyonu içerisinde pentatlon, araç kullanımı ve sözlü sınav süreci ile 15 gün boyunca devam edecek.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR TARAFINDAN ADAYLAR KATILIYOR

Yeni personel istihdam ederek her geçen gün Ankara İtfaiyesi’nin güçlendirileceğinin altını çizen İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, “Ankara İtfaiye’mizin araç filosunu yüzde 90 oranında genişlettik, yeni itfaiye istasyonları açtık şimdi de yeni personel alımıyla da personel gücümüzü artırıyoruz. Liyakat esaslı personel alımımıza devam ediyoruz. 1500 adayın başlayan mülakatlarında; pentatlon, araç kullanımı ve mesleki bilgilerinin ölçümü ile sınava başladık. İtfaiye personel ailemizi güçlendirmek için yaptığımız sınava ülkemizin her yerinden İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu gencimiz katılıyor” diye konuştu.

ADAYLAR BİRBİRİYLE YARIŞTI

Parkur, araç kullanma ve sözlü sınavlardan geçen adaylar, heyecanlarını şu sözlerle dile getirdi:

-Sacettin Demir: “Yaklaşık 3 aydır sınava hazırlanıyordum. Heyecanlıydım, elimden geleni yaptım. Liyakatli alımlarda diğer illere göre Büyükşehir Belediyesi daha önde geliyor bu konuda.”

-Aslı Kiraz: “Gaziantep’ten katılıyorum. Çok mutluyum, Büyükşehir Belediyesinin liyakatli alım yapacağına güveniyorum o yüzden burayı tercih ettim. Heyecanlıyım, elimden geleni yaptım.”

-Miraç Doğan: “Malatya’dan geliyorum. Başta spor mülakatı sonra araç mülakatı sonrada sözlü mülakattan geçtim. Heyecanlı geçti sınav süreci. Aksiyon dolu bir mesleğe hazırlandığımız için burada da heyecanlanmamız doğal. Sorumluluğu fazla olan bir meslek, insanlara elimizden geldiğince yardımcı olabilmek için bu mesleği seçtim.”

-Ahmet Can Yılmaz: “Kayseri’den katılıyorum sınava. Tüm sınavlarda performans sergiledim. Ne kadar zor bir meslek olduğunu biliyorum. Burada güzel bir ortam var hem dostane hem rakip gibi bir mücadele var. Parkur ve araç sürüşünde çok zorlanmadım gayet iyiydi. İnsan odaklı bir meslekte yer almaktan mutluluk duyuyorum. Mesleğimizin hakkını vermek istiyoruz.”