Düzce Belediyesi'nin bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kendi isteğiyle emeklilik dilekçesi veren Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Karalmaz'ın yerine Mustafa Herem atandı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevine Emrah Gülmez'in vekaleten getirildiği, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ise Sinan İnan'ın atandığı bildirildi.

Sayıştay denetçileri raporunda yer alan bulguların giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne Burçin Sarıcan'ın vekalet etmesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ise Şule Aydın'ın görevlendirilmesi uygun görüldü.

Açıklamada ayrıca belediye personelinden Cihan Ünal'ın Çocuk Üniversitesi ve Bilim Merkezi Koordinatörü, Elife Özerçetin'in Kütüphaneler Sorumlusu, Gönül Asuk'un Bahçeşehir Hizmet Binası ve Arşiv Sorumlusu, Numan Şirin'in ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü şefi olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Görevlendirmelerin, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yapıldığı ifade edildi.