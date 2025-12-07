Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15-35 yaş arası gençlere A1 seviyesinde 7 farklı dilde ücretsiz eğitim sunulacak programı, 8 Aralık'ta Zafer Genç Akademi'de başlatıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yeni bir proje daha başlatarak dil eğitimine erişimi kolaylaştırıyor. Genç Akademi bünyesinde hayata geçirilen '7 Gün 7 Dil Eğitim Programı', 15-35 yaş arası Başkentli gençlere A1 seviyesinde ücretsiz dil eğitimi imkânı sunacak.

Program kapsamında haftanın her günü farklı bir dil öğretilirken, gençlerin yabancı dil becerilerini artırmaları ve küresel ölçekte daha donanımlı hâle gelmeleri hedefleniyor. İlk ders 8 Aralık'ta Zafer Genç Akademi'de gerçekleştirilecek.

https://twitter.com/ankarabbld/status/1997629191777300527

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yeni eğitim modeliyle gençleri eğitim, kariyer ve sosyal yaşamda daha güçlü desteklemeyi hedeflediğini belirterek, tüm gençleri programa katılmaya davet etti.