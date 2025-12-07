AFAD koordinasyonunda hazırlanan 10 bin 80 çadırdan oluşan ilk sevkiyat, Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan kentine gönderildi. Toplam 30 bin çadırın önümüzdeki günlerde iki gemiyle daha ulaştırılması planlanıyor.

MERSİN (İGFA) - Sudan'da uzun süredir devam eden iç çatışmalar, seller, baraj yıkılmaları, kuraklık ve yangınlar nedeniyle derinleşen insani kriz karşısında Türkiye, dost ve kardeş Sudan halkına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda hazırlanan 'İyilik Gemisi', Mersin Limanı'ndan düzenlenen programla Sudan'a uğurlandı.

Toplam 30 bin çadırın ilk bölümü olan 10 bin 80 adet çadır, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde, Dışişleri Bakanlığı ve Sudan'daki Türk Büyükelçiliği'nin koordinasyonuyla Port Sudan'a gönderildi. Kalan çadırların ise önümüzdeki günlerde iki ayrı gemiyle daha sevk edilmesi planlanıyor. Törene AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, IOM Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Hatırlanacağı gibi AFAD, Sudan'a daha önce de iki ayrı insani yardım gemisi göndermiş; gıda, ilaç, tıbbi malzeme, kıyafet, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 5 bin 270 tonluk yardım Sudan halkına ulaştırılmıştı. Ayrıca 5 Mayıs 2025'te Port Sudan'da meydana gelen büyük ölçekli mazot deposu yangınına müdahaleye destek için Türkiye'den bir uçak dolusu yangın söndürme ekipmanı sevk edilmiş; Kasım ayında ise AFAD ekipleri bölgede kamplarda kalan ailelere gıda yardımı ulaştırmıştı.