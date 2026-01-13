TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, 2025 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 37,3, aylık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi. Veriler, Kasım'da tüm ana sektörlerde ciro artışının devam ettiğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 arttı.

Yıllık bazda sektörlere bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,6, inşaat sektörü yüzde 47,6, ticaret sektörü yüzde 36,8 ve hizmet sektörü yüzde 39,3 artış kaydetti. En yüksek yıllık artış inşaat sektöründe gerçekleşti.

Kasım ayında toplam ciro aylık bazda da yükselişini sürdürdü. Bir önceki aya göre toplam ciro endeksi yüzde 3,7 arttı. Aylık artışta sanayi sektörü yüzde 5,5, inşaat sektörü yüzde 8,0, ticaret sektörü yüzde 2,6 ve hizmet sektörü yüzde 2,6 oranında yükseldi.