Son üç yıldır ihracatta zorlanan Türk moda endüstrisi, rotasını ABD pazarına çevirdi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, New York'ta düzenlenecek PV Manufacturing Fuarı'na 12 firmayla katılarak ihracatı artırmayı hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - Türk moda endüstrisi, ihracatta yaşanan daralmayı tersine çevirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri pazarını öncelikli hedef haline getirdi. Sektör, ABD'ye yönelik hazır giyim ihracatını 1,2 milyar dolardan 1,5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda 13-14 Ocak tarihlerinde New York'ta düzenlenecek PV Manufacturing New York Fuarı'na, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından 12 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilecek.

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, fuara daha önce üç kez milli katılım sağladıklarını belirterek, 2026 yılında dördüncü kez katılacaklarını söyledi. Sertbaş, artan üretim maliyetleri ve kur-enflasyon dengesizliği nedeniyle Türk hazır giyim sektörünün rekabet gücünün zayıfladığını vurgulayarak, ABD'yi alternatif ve stratejik bir pazar olarak gördüklerini ifade etti.

ABD'nin yıllık hazır giyim ithalatının 100 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çeken EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz ise, PV Manufacturing New York Fuarı'nın seçici katılımcı yapısıyla öne çıktığını belirtti. Uğuz, 'Türkiye'nin ABD'ye hazır giyim ihracatı 1,2 milyar dolar seviyesinde. Bu fuar ve yürüttüğümüz çalışmalarla hedefimiz 1,5 milyar dolara ulaşmak' dedi.

EHKİB, ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla 27 Nisan-1 Mayıs 2026 tarihleri arasında Los Angeles'ta Sektörel Ticaret Heyeti düzenlemek için de hazırlıklarını sürdürüyor.