Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından biri olan Kuzuyayla, kış mevsiminde bembeyaz örtüsü ve eşsiz doğasıyla vatandaşların uğrak noktası oldu. Kartepe'nin zirvesinde yer alan Kuzuyayla, Kartepe Teleferik'in sunduğu panoramik manzara ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Hafta sonunu fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte 1423 rakımlı Kuzuyayla'ya akın etti. Karla kaplı alanda kızak kayan, kartopu oynayan ve doğayla iç içe vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu keyifli anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Bu anlamda Kuzuyayla, her yaştan ziyaretçiye kışın tadını çıkarma imkânı sundu.

Vatandaşlar, Kartepe Teleferik ile Kuzuyayla'ya çıkarak eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşadı. Soğuk havaya rağmen teleferiğe yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, zirvenin ve teleferik hattının sunduğu benzersiz manzarayı görmek için bir süre bekledi. Karla kaplı ormanlar ve Kartepe'nin büyüleyici silueti, yolculuk boyunca görsel bir şölen sundu.

BEKLEDİKLERİNE DEĞDİ

Zirveye ulaştıklarında karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını dile getiren vatandaşlar, teleferik yolculuğunun ve bekleyişin buna fazlasıyla değdiğini ifade etti. Kuzuyayla'da oluşan kartpostallık görüntüler, ziyaretçilere hem keyifli hem de unutulmaz bir kış günü yaşattı.

Dört mevsim ayrı güzellikler sunan Kuzuyayla, kış aylarında da doğaseverlerin ve ailelerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Kuzuyayla'daki tesisler ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayarak herkes için keyifli bir ortam sunuyor. Modern ulaşım imkânları, doğal güzellikleri ve sunduğu seyir keyfiyle Kartepe, kış turizminde adından söz ettirmeye devam ediyor.