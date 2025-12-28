Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM)'de yeni yönetim kadrosu belli olurken, Bursa'dan önemli bir isim yönetime dahil oldu. Şirin Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şirin, RATEM'in yeni döneminde Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

BURSA (İGFA) - Yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte RATEM'in önümüzdeki dönemde daha kapsayıcı, daha etkin ve sektörün sorunlarına daha hızlı çözümler üreten bir yapıya kavuşması yönündeki beklentiler de güçlendi. Yayıncılık sektörünün karşı karşıya kaldığı yapısal ve dijital dönüşüm süreçlerinde, yeni yönetimin aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

Bursa'dan Güçlü Temsil

Bursa medya camiasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alan Hasan Şirin'in, RATEM yönetiminde üstlendiği genel başkan yardımcılığı göreviyle hem yerel hem de ulusal ölçekte yayıncıların sesi olması bekleniyor. Şirin Medya Grup bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla sektörde tanınan Hasan Şirin'in, RATEM'in kurumsal yapısına katkı sunacağı ifade ediliyor.