Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, '2025 Aile Yılı' kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiği grafiti çalışmasını tamamladı. Alikahya Stadyum yolu üzerindeki köprü altı duvarlarında yapılan çalışma büyük beğeni topladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi son olarak Alikahya Stadyum yolu duvarlarını aile temalı grafitilerle renklendirerek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Bu kapsamda kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir toplumsal duruş sergilemek için başlatılan grafiti çalışması tamamlandı. Kent estetiğine de katkı sağlayan çalışma hem görsel olarak hem de toplumsal bilinç oluşturduğu için büyük beğeni topladı.

TOPLUMSAL MESAJ VERİLDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılan, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğünce destek verilen grafiti çalışmasında turuncu kırmızı ve mavi renkler ağırlıklı olarak kullanıldı. Kullanılan renklerin etkileyici uyumu hem görsel odak oluştururken hem de mesajın daha net algılanmasına katkı sağladı.

Grafiti çalışmasında verilen sosyal mesajların toplum tarafından daha kolay fark edilmesi sağlandı. Dayanışmayı, eşitliği ve kadının toplumdaki yerini vurgulayan figürler, sözler ve sembollere yer verilen çalışma güçlü bir sosyal farkındalık projesi olarak hafızalara kazındı