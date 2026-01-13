Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda Türkiye genelinde 19 binden fazla faaliyet düzenlediklerini ve birçok alanda aileyi güçlendiren projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Aile ve Gençlik Fonu'ndan 70 binden fazla çift yararlandı. Ayrıca, çocuk bakımevi ve kreş sayısını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın toplumun tüm kesimlerinde büyük teveccühle karşılandığını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında 19 binden fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aile yılı boyunca aileyi koruyan ve güçlendiren, aile bütçesine katkı sağlayan, farkındalığı artıran ve sosyokültürel gelişimi destekleyen faaliyetleri yaygınlaştırdıklarını ifade eden Bakan Özdemir Göktaş, dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasiteyi güçlendirerek kalıcı hale getirdiklerini kaydederek, 'Ailelere ve evlenecek gençlere destek olmak amacıyla 2 bin 24 indirim anlaşması yaptık. Finansal destekler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, dijital dönüşüm projeleri gibi pek çok alanda aileyi güçlendiren projeler hayata geçirdik' dedi.

'DOĞAN HER ÇOCUĞUN YANINDA OLDUK'

Gençlerin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattıkları Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde uyguladıklarının bilgisini paylaşan Bakan Göktaş, Fon'dan 70 bin 400 genç çiftimiz faydalanmaya hak kazandığını duyurarak, bugün itibarıyla 56 bin 400 genç çiftimizin kredi ödemesini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde doğrultusunda hem kredi miktarını artırdıklarını, hem de gelir şartını yükselttiklerini ifade eden Bakan Göktaş, 'Böylece daha fazla çiftimizin Fon'dan yararlanmasının önünü açtık. Bunun yanı sıra, doğan her çocuğun yanında olduk. Ailelerimize sunduğumuz destekleri güçlendirdik. Hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızlandırdık' diye konuştu.

Dijitalleşme ve dijital güvenlik konularında önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın önemli başlıklarından birisi olduğunu sözlerine ekledi.