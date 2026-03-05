Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri, sanayi bacalarından çıkan karbondioksiti daha hızlı ve düşük enerjiyle yakalayacak 'mini ölçekli vorteks mikser' sistemi geliştirmek için kolları sıvadı. TÜBİTAK destekli proje, hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de sanayinin maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Sanayiden kaynaklanan karbon salımını azaltmaya yönelik dikkat çekici bir çalışma Bursa Teknik Üniversitesi'nden (BTÜ) geldi. Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, fabrikaların bacalarından çıkan karbondioksit gazını daha verimli şekilde yakalayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Dr. Öğretim Üyesi Gözde Geçim'in yürütücülüğünü üstlendiği 'Taylor Akış Rejiminde Çalışan Mini Ölçekli Vorteks Mikserler ile Yüksek Verimli CO₂ Yakalama Süreçlerinin Geliştirilmesi' başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. Projede Doç. Dr. Ertuğrul Erkoç ve Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Özekmekçi araştırmacı olarak yer alıyor.

BÜYÜK KOLONLARA KÜÇÜK AMA ETKİLİ ALTERNATİF

Projede geliştirilecek mini ölçekli vorteks mikser sistemi sayesinde gaz ve sıvı daha etkili şekilde temas edecek. Böylece fabrikaların bacalarından çıkan ve iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden biri olan karbondioksit gazının daha hızlı, daha etkili ve daha düşük enerji tüketimiyle yakalanması mümkün olacak.

Yeni teknolojinin, bugün sanayide yaygın olarak kullanılan büyük ve maliyetli kolon sistemlerine göre daha kompakt, ekonomik ve verimli bir alternatif sunması hedefleniyor. Bu sayede hem sanayi tesislerinin işletme maliyetlerinin azaltılması hem de çevreye verilen zararın düşürülmesi amaçlanıyor.

BURSA SANAYİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Gözde Geçim, geliştirilecek yöntemin özellikle sanayisi yoğun olan Bursa için önemli kazanımlar sağlayabileceğini belirtti. Enerji, otomotiv, tekstil ve kimya gibi sektörlerde karbon salımının azaltılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Geçim, çalışmanın Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda da önemli bir adım olacağını vurguladı.

'SANAYİMİZİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK'

Proje ekibini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise üniversite olarak çevre odaklı ve sürdürülebilir projelere büyük önem verdiklerini söyledi. Çağlar, 'Bilimsel bilgi üretmenin yanı sıra bu bilgiyi sanayinin hizmetine sunmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizin geliştirdiği bu proje hem çevresel etkileri azaltacak hem de sanayimizin daha verimli ve rekabetçi üretim yapmasına katkı sağlayacak' dedi.