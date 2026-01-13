İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, konuk mevkidaşı ile başta terör, organize suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki iş birliği konularını değerlendirdi.

Ziyarette bakanlar, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı' ve 'Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliğinin Güçlendirilmesi Hususunda Niyet Beyanı' metinlerini imzaladı.