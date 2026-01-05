Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, yoğun kar yağışı ve kapalı yollar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar için AFAD koordinasyonunda kapsamlı bir kurtarma ve sağlık operasyonu gerçekleştirildi.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesi Sarı Güney Küme Evleri'nde 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğun ateşlerinin yükseldiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşamadığı bilgisi üzerine AFAD ekipleri hızla harekete geçti.

Durumun bildirilmesinin ardından, sağlık ve arama-kurtarma faaliyetleri için UMKE ekipleri AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk edildi.

Aynı zaman diliminde, Çokran Bunsuz Obası'nda evinde mahsur kalan Mustafa Bulduk isimli vatandaş için de AFAD öncülüğünde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Zorlu arazi koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen ekiplerin titiz çalışması sonucunda vatandaş güvenli şekilde bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaklaşık 11 saat süren operasyon boyunca, Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan iş makinesi desteğiyle kapalı yollar açılarak ekiplerin bölgeye erişimi sağlandı.

AFAD yetkilileri, kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde vatandaşlardan acil durumlarda vakit kaybetmeden ihbarda bulunmalarını isterken, ekiplerin 7/24 esasına göre görev başında olduğunu vurguladı