Kayseri Kocasinan Belediyesi, Türkiye'de ilk olan ve 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 548 çölyaklı aileye 2025 yılında bin 405 koli, bugüne kadar ise toplam 8 bin 305 çölyak paketi dağıttı.

KAYSERİ (İGFA) - Çölyaklılara yönelik yapılan ilk projelerle Türkiye'de diğer belediyelere örnek olduklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği Türkiye'de ilk olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi gibi yeni projelerle sürdürdüklerini söyledi.

Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını vurguladı.

Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak çölyak paketi dağıtımı yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 548 çölyaklı aileye bugüne kadar 8 bin 305 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. 2017 yılında (66 kişi) 264 koli, 2018 yılında (132 kişi) 528 koli, 2019 yılında (174 kişi) bin 163 koli, 2020 yılında (182 kişi) 960 koli, 2021 yılında (190 kişi) 808 koli, 2022 yılında (203 kişi) 952 koli, 2023 yılında (218 kişi) 960 koli, 2024 yılında (307 kişi) bin 265 koli ve bu yıl ise (548 kişi) bin 405 koli olmak üzere toplam 8 bin 305 çölyak paketi verdik. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı, gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye'mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır.

'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projemiz, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir modeldir. Kayseri'nin yöresel yemekleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz. Kayseri mantısı gibi diğer ürünler, Türkiye'de sadece burada glütensiz şekilde yapılıyor' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.