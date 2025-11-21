Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için gerçekleştirdiği eğitim yardımlarının ilk taksit ödemeleri bugün itibariyle hesaplarına yattı. Bin üniversite öğrencisinin hesabına 3 bin TL olmak toplamda 3 milyon TL eğitim yardımı yapıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Derneği organizasyonuyla gerçekleştireceği 2025-26 eğitim öğretim yılı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvurularının ilk taksit ödemeleri bugün gerçekleşti.

Başvuruların Eylül ve Ekim aylarında alındığı, adından yapılan incelemelerle bursa almaya hak kazanan bin öğrencinin belirlendiği sürecin ardından, lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren 1000 öğrenciye Kasım ve Ocak aylarında 3'er bin TL olmak kaydıyla iki taksit halinde toplamda 6 bin TL eğitim yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Kasım ayında yatırılması planlanan 3 bin TL'lik ilk eğitim yardımı ödemesi bugün itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

ÖĞRENCİLERE CAN SUYU

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Toplamda bin öğrencimize 6 bin TL eğitim yardımı yapılacağını duyurmuştuk. Eğitim yardımları 2 taksitte 3'er bin TL olarak Kasım ve Ocak aylarında öğrencilerimizin hesaplarına yatırılacak. Toplamda 6 milyon TL eğitim yardımı yapmış olacağız. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Onlar bu ülkenin yarınları. Yarının yöneticileri, esnafları, girişimcileri: Bizler de eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanlarında olmak adına, onlara birer can suyu olması kabilinden her yıl belirli miktarlarda destek veriyoruz. Amacımız öğrencilerimize destek olmak, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek ve karınca kararınca öğrencilerimize dokunabilmek. Bugün 3'er bin TL'lik eğitim yardımı ödemeleri hesaplara yattı. Ocak ayında da inşallah ikinci taksit ödemelerini yapacağız' dedi.