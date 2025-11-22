Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Besni KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle Besni Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Öğrencilerin mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle tedavi altına alındığı bildirildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Olay, KYK yurtlarındaki yemek hizmetleri ve denetim süreçlerine yönelik dikkatleri yeniden bu alana çevirdi.

Kamuoyunda, yurtlardaki hizmet kalitesinin artırılması ve denetim mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi gerekliliği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, genel sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, yetkililer tarafından olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı ifade edildi. Yemeklerden numune alınıp alınmadığına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'in Besni Devlet Hastanesi'ne giderek öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldığı ve süreci yakından takip ettiği öğrenildi.