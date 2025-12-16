Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda vizyon projelerinden Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin yapım ihalesi tamamlandı. İhaleye 6 firma teklif sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından projenin yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ihalede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, '6 firmamız teklif verdi, hayırlı uğurlu olsun' dedi.

İhale komisyonu tarafından zarflar açılarak firmaların teklifleri duyuruldu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihale sonucu yüklenici firmalara bildirilecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde yürütülen ve afet ile iklim değişikliğine dayanıklı şehir vizyonu doğrultusunda hazırlanan Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi, tamamlandığında Kayseri'nin ulaşım ağında önemli bir rahatlama sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi, alternatif yollar ve kavşak düzenlemeleriyle şehir trafiğini daha düzenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.