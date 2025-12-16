TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Setbaşı Köprüsü'nde yürütülen çalışmaların onaylı projeye ve koruma mevzuatına aykırı olduğunu belirterek uygulamanın derhal durdurulmasını talep etti.

BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Setbaşı Köprüsü'nde son günlerde gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, köprüde yürütülen çalışmaların Koruma Kurulu onayı olmadan gerçekleştirildiği belirtilerek bunun açık bir mevzuat ihlali olduğu vurgulandı.

Mimarlar Odası, yapılan yerinde incelemeler ve kamuoyuna yansıyan fotoğraflar doğrultusunda mevcut durumun; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, onaylı projeler ve uluslararası restorasyon ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Açıklamada, tescilli kültür varlıklarında basit onarım dâhil her türlü müdahalenin Koruma Bölge Kurulu onayına tabi olduğuna dikkat çekilerek, Setbaşı Köprüsü'ndeki uygulamanın onaylı bir projeye dayanmadan hayata geçirildiği belirtildi. Ayrıca, başlangıçta onaylı bir proje bulunsa dahi uygulama sırasında projeden sapıldığı ve bu değişiklikler için yeniden kurul onayı alınmadığı kaydedildi.

Köprünün yaya bölümünde onaylı projede yer alan zemin kaplamasının değiştirildiği, görsel bütünlüğün bozulduğu ve yeni taş döşemenin kayganlık riski nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikâyet aldığı ifade edildi. Korkulukların da projeye aykırı yapıldığı, yaya ve taşıt ayrımını sağlayan bordür çizgisinin kaldırılmasıyla güvenliğin zayıfladığı belirtildi.

Mimarlar Odası, yapılan müdahalelerin 'minimum müdahale', 'özgün malzemenin korunması' ve 'belgeye dayalı onarım' ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak, Setbaşı Köprüsü'nün Bursa'nın kentsel belleği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamada, Koruma Kurulu'nun acilen inceleme yapması ve çalışmaların durdurulması çağrısında bulunularak şu talepler sıralandı:

Uygulamanın ivedilikle durdurulması,

Mevcut müdahalelerin yerinde tespit edilerek tutanak altına alınması,

Çalışmaların onaylı projeye uygun hale getirilmesi ya da gerekirse eski hâline döndürülmesi,

Zemin kaplamasına ilişkin kaymazlık ve güvenlik testlerinin yapılması.