Düzce'de Akçakoca Esentepe yolu üzerinde bir restorana girerken merdivenleri fark etmeyen sürücü, son anda frene basarak büyük bir tehlikeyi atlattı. Oto kurtarıcı ekipler aracı kurtardı. Bölgede uyarı levhalarının artırılması isteniyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Akçakoca Esentepe yolu üzerinde bir restorana girmek isteyen sürücü, girişte bulunan merdivenleri fark etmeyince büyük bir tehlike atlattı. Araç, merdivenlerin başına kadar ilerledi; sürücünün tam uçmak üzereyken son anda frene basması ise olası bir faciayı önledi.

Olayın ardından aracın bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye oto kurtarıcı ekipleri çağrıldı.

Araç, ekiplerin çalışması sonucu güvenli bir şekilde bulunduğu noktadan alınarak yoldan çekildi.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili vatandaşlar, bölgede uyarı levhalarının yetersiz olduğunu belirterek gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.