İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 55 organizatörün yakalandığını, 972 düzensiz göçmenin tespit edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre; 81 ilde yapılan denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Denetimler sırasında 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 972 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 farklı nokta olmak üzere toplam 15 bin 154 alan kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve kamu düzeninden taviz vermeyen bir model sunduğunu vurgulayarak, 'Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı