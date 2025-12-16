İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında GAİN Medya ile bağlantılı 6 şirkete kayyım atanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında önemli tespitlere ulaşıldı.

MASAK raporlarına göre, şüpheli Berkin Kaya'nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, yoğun SWIFT işlemleriyle yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Kaya'nın ortağı olduğu şirketlerin, bu para hareketlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı ve ticari faaliyetinin bulunmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair istihbarat olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 2020 yılında kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te Berkin Kaya tarafından devralındığı, Nisan-Ekim 2024 döneminde şirkete toplam yaklaşık 450 milyon TL tutarında nakit ve transfer girişi sağlandığı tespit edildi. Kasım 2024'te şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, sermaye artışının büyük bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla gerçekleştirildiği bildirildi. Para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi.

Aralık 2024'te Selahattin Aydın tarafından kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi'nin, Ocak 2025'te GAİN Medya'yı 450 milyon TL bedelle devraldığı, ardından şirket sermayesinin 470 milyon TL'ye yükseltildiği belirlendi. Anahat Medya'nın 2025 yılı içinde GAİN Medya'ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirdiği, bu transferlerin kaynağının yüklü nakit girişleri olduğu kaydedildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda; Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 Aralık 2025'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla; GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri AŞ ve Berton Yapı İnşaat AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.