Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, işçi ve emeklilerin derinleşen yoksulluğunun yeni yıl öncesinde bilinçli biçimde unutturulmaya çalışıldığını belirterek, Türkiye’nin gerçek gündeminin örtbas edildiğini vurguladı. Karabat, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ekonomik krizin toplumun en kırılgan kesimlerini ağır biçimde etkilediğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA, EMEKLİ DAHA DA ZORDA

Karabat, 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını hatırlatarak, emekliler açısından tablonun daha da ağırlaştığını söyledi. En düşük emekli maaşının 19 bin TL civarında kalmasının beklendiğini belirten Karabat, seyyanen zam yapılsa dahi emekli maaşlarının insani yaşam koşullarından çok uzak olduğunu dile getirdi.

2017 REFERANDUMU VAATLERİ, DERİN YOKSULLUK GERÇEĞİNE DÖNÜŞTÜ

AKP’nin 2017 başkanlık referandumunu “istikrar ve zenginlik” vaadiyle halka sunduğunu hatırlatan Karabat, bugün gelinen noktada okulda açlıktan bayılan çocukların, kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren emeklilerin, umutsuz gençlerin ve artan suç oranlarının bu politikanın sonucu olduğunu söyledi.

“EMEKLİ TEMBEL” ALGISI GERÇEKLERİ GİZLEYEMİYOR!

Emeklilerin hak arayışının medya propagandasıyla tembellik ve bedavacılıkla yaftalandığını eleştiren Karabat, araştırma verilerinin bunun tam tersini gösterdiğini vurguladı. Ortalama emekli aylığının 2003 yılında asgari ücretin yüzde 36 üzerinde olduğunu, bugün ise en az yüzde 20 altına düştüğünü ifade etti.

EMEKLİNİN EKONOMİDEKİ PAYI ERİYOR

Karabat, 2002 yılında, ortalama emekli aylığının kişi başına düşen GSYH’ye oranının yüzde 46,4 olduğunu, bu oranın 2025 itibarıyla yüzde 29’a gerilediğini belirtti. Düşük maaşlar nedeniyle milyonlarca emeklinin yeniden çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Karabat, çalışan veya iş arayan emeklilerin oranının 2002’de yüzde 36,6 iken 2024 sonunda yüzde 65,7’ye yükseldiğine dikkat çekti.

“EMEKLİ EKONOMİYE YÜK” SÖYLEMİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Emekli maaşlarının ekonomiye yük olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Karabat, emekli ve hak sahiplerine yapılan ödemelerin GSYH’ye oranının AB ülkelerinde ortalama yüzde 9,8 iken Türkiye’de yalnızca yüzde 3,7 olduğunu kaydetti. Aktif-pasif oranına ilişkin iddiaların da çarpıtıldığını belirten Karabat, bu oranın Türkiye’de 1,75 ile Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Emeklilerin nüfus içindeki payı artmasına rağmen ekonomiden ve bütçeden aldıkları payın azaldığını vurgulayan Karabat, asıl sorunun artan bütçenin adil dağıtılmaması olduğunu ifade etti. Bu durumun açık bir servet transferi anlamına geldiğini belirten Karabat, emeklilerin hakkının gasp edildiğini söyledi.

“GERÇEK GÜNDEM YOKSULLUKTUR”

İşçi ve emeklinin geçim sıkıntısı derinleştikçe toplumsal huzursuzluğun arttığını, ailelerin dağıldığını ve suç oranlarının yükseldiğini belirten Karabat, iktidarın bu sorunları çözmeye yönelik ne bir vizyonu ne de iradesi olduğunu ifade etti. Ülke ekonomisinin adeta yangın yerine döndüğünü söyleyen Karabat, yargı operasyonlarıyla gerçek gündemin örtülmeye çalışıldığını belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Suçlularla mücadele edilsin; ancak hukuk da işlesin. Özel hayatlar değil; yoksulluk, açlık ve geçim derdi konuşulmak zorundadır.”