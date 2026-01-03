Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ikinci, Adana'da ilk kez yapılan uygulamayla, şehir içi toplu taşıma esnafına 50'şer bin lira promosyon desteği verilmesini sağladı.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına yönelik Türkiye'de ikinci, Adana'da ilk kez hayata geçirilen promosyon uygulamasını hayata geçirdi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla, belediyeye bağlı toplu taşıma işletim işlerini yürüten Belediye iştiraki BELDETAŞ A.Ş tarafından ilk defa bu dönem yürütülen çalışma kapsamında kent içi ulaşımını sağlayan araç sahiplerine promosyon desteği sağlandı. Uygulamaya göre 1504 ulaşım esnafı 50'şer bin lira aldı.

Destek programı BELDETAŞ ile TC Ziraat Bankası arasında yapılan sözleşme doğrultusunda hayata geçti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen ve uygulamayla ilgili bilgi verilen toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, BELDETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Karaca; Adana Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, Adana Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Veli Durak ve Adana Kent Kart Bölge Temsilcisi Bilal Geçgel katıldı.

ADANA'DA BİR İLK TÜRKİYE'DE İKİNCİ KEZ

Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana'da belediye tarihinde ilk defa böyle bir uygulamayı başlattıklarını söyleyerek, uzun süredir bu uygulamanın hayata geçmesi için çalışıldığını belirtti ve Türkiye genelinde bunu yapan öncü belediyelerden biri olduklarını vurguladı.

Esnafın zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Vekili Güngör Geçer, 'Önce pandemi, sonra 6 Şubat depremleri yaşandı. Tam biraz düze çıkacağız derken ekonomik krizle baş başa kaldı esnafımız. Dolayısıyla yapılan bu çalışma gerçekten çok kıymetli' dedi.

2504 ESNAFA 50'ŞER BİN LİRA PROMOSYON

Uygulamadan Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası'na bağlı 419, Adana Minibüsçüler Esnaf Odası'na bağlı 1085 olmak üzere, toplamda 2504 ulaşım esnafının yaralanacağını söyleyen Başkan Vekili Güngör Geçer, her esnafa 50'er bin lira verileceğini, esnafın toplamda 75 milyon lira alacağını belirterek şunları söyledi: 'En azından bu sıkıntılı dönemde minibüs ve otobüs esnafımız bir nefes almış olur.'

Güngör Geçer uygulamanın başladığını, ilk ödemelerin esnafın hesaplarına yattığını açıkladı.

Projenin hayata geçmesinde emeği geçen BELDETAŞ A.Ş'ye, oda başkanlarına ve Ziraat Bankası yetkililerine teşekkür eden Başkan Vekili Güngör Geçer, ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyleyerek, 'Belediye olarak bu sıkıntılı dönemi atlatmak için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, esnafımız ve vatandaşlarımızla el ele çalışarak Adana'yı iyi bir yere taşıyacağız. Bu sıkıntılı dönemi atlatacak umudumuz, potansiyelimiz ve gücümüz var' diye konuştu.