Kayseri Talas Belediyesi Su Medeniyeti Galerisi, sanatçı Tuğçe Kalfa'nın bisiklet temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlerin ilgisini çeken sergi, bisikleti yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, bireysel ve toplumsal hafızayı temsil eden güçlü bir metafor olarak ele alıyor.

KAYSERİ (İGFA) - İlk, ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi'nde sanat eğitimini bitiren Tuğçe Kalfa, üretimlerini Ankara'daki kendi atölyesinde sürdürüyor. Kayseri Talas'taki sergide sanatçının, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle hazırladığı toplam 15 eser yer alıyor.

Sanatçı, bisikleti 'insanın içine dönen bir yolculuk' olarak tanımlarken, sergi Talas'ın kültür ve sanat kimliğine de önemli bir katkı sağlıyor. Su Medeniyeti Galerisi'nde açılan sergi, hem Talaslı sanatseverlerden hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. sergi Pazar günü akşamına kadar gezilebilecek.