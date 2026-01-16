Prens Adaları'nın çok kültürlü tarihini araştıran çalışmaları desteklemeyi amaçlayan Akillas Millas Araştırma Ödülü'nün başvuruları açıldı. Ödül sonuçları 16 Mayıs 2026'da açıklanacak.

İSTANBUL (İGFA) - Adalar Vakfı, Prens Adaları'nın çok katmanlı ve çok kültürlü tarihine ışık tutan çalışmaları desteklemek için Akillas Millas Araştırma Ödülü 2026 başvurularını açtı. Ödül, geçmişin kültürel ve tarihi zenginliklerini günümüze taşıyan akademik ve kurgusal olmayan çalışmalar ile metin dışı projeleri kapsıyor.

Başvurular 31 Mart 2026 tarihine kadar yapılabilecek ve sonuçlar ödülün isim babası Akillas Millas'ın doğum günü olan 16 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Ödülün iki kategorisi bulunuyor:

Akademik ve kurgusal olmayan çalışmalar: Adalar'ın tarih, ekoloji, sosyoloji ve kültürel miras alanlarında yapılmış kitap, makale, doktora veya yüksek lisans tezleri (yayın veya kabul tarihinin 1 Ocak 2015 sonrası olması gerekiyor).

Metin dışı çalışmalar arasında Fotoğraf, koleksiyon, haritalama, sözlü tarih, arşiv ve VR projeleri.

Her kategori için 50 bin TL ödül verilecek. Başvurular akademik ve akademi dışı araştırmacılara açık olan birinci kategori ve herkese açık ikinci kategori üzerinden kabul ediliyor.