Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların sosyal yaşamına değer katmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli'nin yeni buluşma ve cazibe noktası olacak Atatürk Parkı'nın tematik ve modern şekilde yenilenmesine yönelik projede 10 dönüm arazi üzerinde çalışmalar adım adım ilerliyor. Tematik konseptle hazırlanan projede 7 coğrafi bölgenin tabiatından izler taşıyacak.

Bu kapsamda Başkan Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği Ferizli Atatürk Parkı için çalışmalar süratle ilerliyor.

Yeşil, sosyal ve dirençli bir şehrin inşası için yepyeni bir vizyon ortaya koyan Büyükşehir, Ferizli'nin merkezinde 10 dönümlük arazi üzerindetematik ve modern bir parkı ilçeye kazandırıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kaynarca Aziz Duran Parkı, Söğütlü Ritim Park, Güneşler Sürdürülebilir Park gibi projelerle eş zamanlı olarak Ferizli'de de çalışmalara başladı.10 dönümlük arazide yıkım ve altyapı çalışmaları başladı.

Mevcut çocuk parkının kaldırıldığı alanda, kauçuk zeminli yürüyüş yolları için alt zemin beton dökümleri gerçekleştiriliyor. Sulama sistemi, bordür taşlarının montajı, yıkım, söküm, altyapı ve zemin hazırlığı süratle ilerliyor.

Atatürk Parkı, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden ilham alınarak tasarlanan tematik alanlarıyla dikkat çekecek.Proje içerisinde yürüyüş yolları, oturma grupları, kafeterya, modern aydınlatma sistemleri, çocuk oyun alanları, geniş yeşil alanlar ve gölgelikler yer alacak. Ferizli Atatürk Parkı, ilçenin sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracak ve her yaştan vatandaşa nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı sunacak.