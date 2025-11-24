İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya'dan ABD'ye, Arjantin'den BAE'ye kadar birçok ülkede yakalanan 9 firarinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, 'Kaçış yok. Suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 9 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre kırmızı bültenle aranan 7, ulusal seviyede aranan 2 kişi; Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan gerçekleştirilen operasyonlarla ülkeye getirildi.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik ve Asayiş birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda, haklarında ağır suçlardan arama kararı bulunan kişiler tek tek tespit edilerek bulundukları ülkelerde yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasında, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz' dedi ve çalışmalarda görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı listeye göre yakalanan firariler şöyle:

M.Ç. - Çocuğu kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme (Almanya)

S.G. - Kasten öldürme (Almanya)

V.Y. - Cinsel suçlar (Almanya)

A.S.Ö. - Nitelikli cinsel saldırı (ABD)

O.K. - Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (Arjantin)

G.A. - Kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet (Bosna Hersek)

G.A. - Suç örgütü üyeliği, nitelikli yağma (5 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (İran)

E.A.Ü. - Suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ithali, mal varlığı değerlerini aklama (Birleşik Arap Emirlikleri)

K.A. - Uyuşturucu ticareti (Yunanistan)