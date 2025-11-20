Antalya, bu yıl da gastronomi dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21-23 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya Cam Piramit'te kapılarını açacak.

Mesut IŞIK / ANTALYA (İGFA) - GastroAntalya, 50 ülkeden 278'i uluslararası 578'i Türk olmak üzere 856 şefin katılımı ile bu yıl 6'ncı kez kapılarını 21-23 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya Cam Piramit'te açacak.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği önderliğinde düzenlenen organizasyon; üç gün boyunca farklı ülkelerden şefleri, miksologları, sektör profesyonellerini ve gastronomi tutkunlarını Antalya'da buluşturacak.

Aralarında gastronomi öğrencilerinin, usta şeflerin ve ülke takımlarının bulunduğu toplamda 1292 yarışmacının yer alacağı organizasyon, yetenekli şefleri ve yaratıcı miksologları bir araya getirecek.

Ulusal ve uluslararası şefleri buluşturacak GastroAntalya, gastronomi sanatlarının tüm yönlerini kucaklayarak, katılımcılara kendini gösterme fırsatı sunacak.

Etkinlik; profesyonel şeflerden öğrencilere, amatör aşçılardan miksologlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Yerel mutfaklardan dünya mutfaklarına, tatlı ve pastacılıktan deniz ürünlerine, vegan mutfağından sokak lezzetlerine kadar uzanan kategoriler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Katılımcılar, uluslararası arenada parlamak için güçlü bir fırsat elde edecek.

Ayrıca bu yıl İranlı Pastry Art (şeker sanatçısı) Sara Yousefi de 3 gün boyunca GastroAntalya'da ekibi ile birlikte misafirlere şeker hamurundan dev heykel yapacak.

VEFA MUTFAĞI GASTROANTALYA'DA KURULACAK

Bu arada sosyal sorumluluk projesi ile de dikkatleri üzerine çeken GastroAntalya, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 11 ilden mutfaklar GastroAntalya'da bir araya gelecek. 'GastroAntalya Vefa Mutfağı' adı altında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan gelecek usta şefler bölgelerinin meşhur yemeklerini katılımcılara sunacak.