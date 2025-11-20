Bisikletleri ile dünya turuna çıkan beş kişilik Fransız Ravanas ailesinin yolu İzmir'den geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açık ofisini ziyaret eden aile, Başkan Tugay ile bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Makine mühendisi 44 yaşındaki Francois Ravanas, 47 yaşındaki sınıf öğretmeni Maud Ravanas ve çocukları 14 yaşındaki Colombine Ravanas, 12 yaşındaki Brune Ravanas ile 10 yaşındaki Eloi Ravanas, 10 aylık bir dünya turuna bisikletle çıktı.

Üç aydır yolda olan aile, şimdiye kadar 11 ülke, 24 şehir ve 3 bin 700 kilometre yol yaptı. Yolculuklarına kamp kurarak ilerleyen ailenin rotasında İzmir de yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı, Kültürpark'ta yer alan açık ofiste ziyaret eden aile, Başkan Tugay'ı Fransa'ya davet etti.

Ziyarette yer alan İzmir Bisiklet Derneği Başkanı Mustafa Karakuş ve Ravanas ailesi, İzmir'de bisiklet trafiğinin yoğun olduğunu dile getirerek bisikletli gezginler için duş ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hostel tipi bir yapı gerektiğini söyledi. Başkan Tugay, kuzey ve güney aksında iki yapı olacak şekilde proje çalışması yapılabileceğini kaydetti.

BAŞKAN TUGAY'A EL YAPIMI BİLEKLİK

Aile, daha önce İzmir'e gelmediklerini belirtirken, baba Francois Ravanas ise dedesinin 1950'li yıllarda arabayla İstanbul'u ziyaret ettiğini ve bu sebeple Türkiye'de bulunmayı istediklerini söyledi. Başkan Tugay ise dünya üzerindeki herhangi bir destinasyonda yardıma ihtiyaç duyduklarında destekte bulunabileceklerini ifade etti. Ziyarette, Ravanas çiftinin çocukları Başkan Tugay'a kendi yaptıkları bilekliği, Başkan Tugay da konuklarına kamp ve gezi malzemeleri hediye etti. Aile, konukseverliği için Başkan Tugay'a teşekkürlerini sundu.

Farklı kültürleri keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, çocuklarının ufkunu genişletmek amacı taşıyan, ekolojik etkiyi en aza indiren yavaş seyahat yöntemini kullanan aile, Türkiye ziyaretinde bisikletlerine Türk ve Fransa bayrakları takıyor. Ravanas ailesi, Türkiye'den sonra Tayland'a uçacak; ardından Laos, Vietnam, Çin ve Japonya'yı pedallayarak Fransa'ya dönecek.