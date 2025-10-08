Salomon Cappadocia Ultra Trail, 17-19 Ekim 2025'te Kapadokya'da 10'uncu kez düzenlenecek. 79 ülkeden 2.406 sporcunun katılacağı etkinlik, UNESCO Dünya Mirası listesindeki eşsiz coğrafyada 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarıyla spor ve kültür festivali sunacak.

Mesut IŞIK / NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye'nin en prestijli patika koşu organizasyonlarından Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 17-19 Ekim 2025 tarihlerinde Kapadokya'nın büyüleyici vadilerinde 12'nci kez koşulacak.

Argeus Travel & Events tarafından, Salomon'un 10'uncu kez isim sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, 79 ülkeden 879'u kadın, 1.527'si erkek toplam 2.406 sporcuyu bir araya getirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşecek organizasyon, spor turizmine önemli katkı sağlayacak.

Sporcular, Kapadokya'nın eşsiz doğasında dört farklı parkurda mücadele edecek.

Mini Trail (CMIT): 14 km, 308 m+ tırmanış (535 sporcu), Short Trail (CST): 38 km, 1.120 m+ (1.055 sporcu), Medium Trail (CMT): 63 km, 2.030 m+ (598 sporcu), Ultra Trail (CUT) ise 119 km, 3.730 m+ (218 sporcu) ile koşulacak.

Bireysel yarışların yanı sıra takım yarışları da düzenlenecek.

Buna göre sporcular Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik), Medium Trail 63K (en az 2'si kadın 6 kişilik), Short Trail 38K (en az 1'i kadın 3 kişilik) kategorilerinde yer alacak.