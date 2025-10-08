BAL'da iddialı bir kadro kuran ve hedefini 3. Lig olarak belirleyen Darıca Gençlerbirliği, ilk maçını deplasmanda Cumayeri BLD ile oynayacak. 12 Ekim Pazar günkü maç öncesi Darıca GB'de hedef, lige 3 puanla başlamak.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig'de heyecan, bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Kocaeli'nin köklü kulüplerinden Darıca Gençlerbirliği de yeni sezonda BAL'da mücadele edecek. Büyük bir yatırımla iyi ve iddialı bir kadro kuran Darıca GB'de hedef, 3. Lig'e çıkmak.

Şampiyonluk yolundaki ilk maçta da 12 Ekim Pazar günü deplasmanda Cumayeri Belediyespor ile karşılaşılacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında tamamlayan Sarı-Yeşilli ekip, kulüp tesislerindeki günde çift idmanla Cumayeri BLD maçına hazırlanıyor. Tek hedef galibiyet alarak lige 3 puanla başlamak ve 3. Lig yolunda herhangi bir puan kaybı yaşamamak.

AYABAKAN: YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN

Darıca Gençlerbirliği Başkanı Yardımcısı Zafer Ayabakan, Cumayeri BLD maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını ve bunu başaracak bir kadro kurduklarını vurgulayan Zafer Ayabakan, 'Darıca Gençlerbirliği'ni eski görkemli günlerine kavuşturacağız. İlk hedefimiz, Cumayeri Belediyespor maçından galip gelmek. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir ekibiz ve güzel de bir hava yakaladık' ifadesini kullandı.

Darıca GB Başkanı Yardımcısı Zafer Ayabakan şampiyonluk yolunda en büyük destekçilerinin taraftar olduğunu da hatırlatarak, deplasmanda olmasına rağmen pazar günkü maçta kendilerine büyük iş düştüğünü belirtti. Ayabakan, 'Bizi en kötü günlerimizde bile yalnız bırakmayan taraftarımız, yeni sezonda da itici gücümüz olacak' dedi.