Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 5 yıl önce hizmete giren 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanarak üniversiteyi kazanan bir grup öğrenci teşekkür ziyaretinde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Başkanlık toplantı salonunda gençlerle buluşan Başkan Yalçın, sözlerine üniversiteyi kazanmalarından dolayı gençleri tebrik ederek başladı.

“ÜLKENİN GERÇEK SAHİPLERİSİNİZ”

Başkan Yalçın, gençlerin kütüphanede hazırlanmasıyla elde ettikleri başarıları karşısında duygulanarak, “Gözünüz aydın olsun. Emekleriniz boşa gitmedi. Arkadaşlarıma gençlerle tanışmak istediğimi söyledim. Sağ olun sizler de kabul edip buraya kadar geldiniz. İçimdeki duyguları ifade etmem mümkün değil. Hepinizi ayrı ayrı bağrıma basıyorum. Çünkü Anadolu insanı yani sizler bu ülkenin gerçek sahiplerisiniz.” dedi.

Kendisinin okumayı çok seven biri olduğunu belirten Başkan Yalçın şöyle konuştu: “Hayatta destek aldığım en önemli konu çok kitap okumak ve ayrıca öğretmenlik mesleği. Çok kitap okuyan insan kendi medeniyetini kurmuş oluyor. Ailelerinize çok selam götürün, göz aydınlığı diliyorum. Hayata şimdi başlıyorsunuz. Hepinizin kazandığı ve okuyacağı okullar harika okullar. Tekrar tebrik ediyorum.”

BAŞKAN YALÇIN’A KÜTÜPHANE TEŞEKKÜRÜ

Kayseri Lisesi’nden mezun olan Sude Nur Çetinaslan, “Bu süreçte Talas Belediyemizin kurmuş olduğu 7/24 Kütüphanesinde ders çalıştım. Bu sayede Hukuk Fakültesini kazandım. Başkanımıza, belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

7/24 Kütüphanede hazırlanan Ece Dinçer isimli öğrenci ise, “7/24 Kütüphanesinin imkanlarından faydalanarak bir yıl boyunca ders çalıştım. Bunun sonucunda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Bu imkanlar için belediye başkanımıza teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.