Merve DİLMEÇ - Bil-ki Tübitak / GİRESUN (İGFA) - Giresun ve çevresinde modern tarım teknikleri yerine hâlâ geleneksel tarım yöntemlerinin tercih edilmesi fındık üretiminde verimi düşürüyor. Geleneksel yöntemler, düşük verim ve yüksek maliyetlere yol açarken modern tarım teknikleri bilimsel veriler ve teknoloji kullanarak daha verimli ve sürdürülebilir sonuçlar sağlanıyor. Fındık üretiminde geleneksel yöntemlerin, modern tarım tekniklerinin önüne geçmesi, araziden elde edilen verimin artmasını engelleyerek üretim maliyetlerini artırdı. Bu durum, fındık fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

Giresun Üniversitesi Bulancak Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Ali Turan, Rektörlük Öğr. Gör. Mehmet Akgün ile Öğr. Gör. Emre Kan’a ait “Fındıkta Kültürel Uygulamalar: Giresun Örneği” adlı çalışmaya göre fındığın verimin oldukça düşük olduğu Giresun’da bu eksikliğin giderilmemiş olması büyük bir sorun olarak değerlendirildi.

Araştırma, Giresun’da fındık üretimi yapılan 7 ilçedeki kültürel uygulamaların durumunu ortaya koymak ve olası çözüm önerileri sunmak için yürütüldü.

Ayrıca çalışmada üretici profili ile fındıktaki kültürel uygulamaların durumu belirlendi. Araştırmada eski üreticilerin geleneksel yöntemlerle bağlı kalmaya devam ettiği, yeni üreticilerin ise modern tarım tekniklerine geçiş eğiliminde olduğu belirlendi. Fındık yetiştiriciliği yapan çiftçilerin arazileri sulama durumuyla seçtikleri gübreleme yöntemleri, hasat zamanına karar verme şekilleri ve hasat yöntemleri arasında bağlantı olduğu tespit edildi.

ÜNİVERSİTELERİN DESTEĞİ, FINDIK ÜRETİCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ

Üreticilerin yaş aralığı ile üniversiteden bilgi talep isteği arasındaki ilişki incelendiğinde; 30 yaş altı üreticilerin çoğunun fındık yetiştiriciliği konusunda üniversiteden bilgi almak istediği, yaş aralığı arttıkça ise üniversiteden bilgi isteğinin azaldığı ve 50 yaş üzerindeki üreticilerin yarısının üniversiteden bilgi almak istediği görüldü. Çalışmada tarım kuruluşlarının yeterince bahçe ziyareti ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmedikleri ve bu nedenle üreticilerin daha çok kendi tecrübeleri doğrultusunda hareket ettiği, teknik desteğe başvurmadığı bilgisi yer aldı.

Yapılan analizler doğrultusunda ise üreticilerinin birbirlerinden büyük ölçüde etkilendiği, üretim sürecinde eksiklikler ve hatalar olduğu ve kültürel uygulamaların modern tarım teknikleriyle uyumsuz olduğu belirtildi. Bu eksikliklerin ve hataların giderilmesi için fındık üreticilerinin üniversitelerden bilgi talep ederek modern tarım tekniklerini kullanmaları önerildi. Böylece, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması hedeflendi.