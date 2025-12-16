İletişim ve marka stratejileri alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip Mehmet Utku Şentürk, yeni kitabı 'Eğitim Markası Yaratmak' ile özel okullar ve vakıf üniversitelerine sürdürülebilir itibar, güven ve güçlü kayıt süreçlerinin yol haritasını sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitim dünyası köklü bir dönüşümden geçiyor. Artık veliler ve öğrenciler bir okulu yalnızca akademik başarılarıyla değil; güven duygusu, hikâyesi, kurumsal duruşu ve sunduğu deneyimle değerlendiriyor. Rekabetin sertleştiği bu yeni dönemde ayakta kalan eğitim kurumları ise marka olmayı başaranlar oluyor.

İletişim ve marka stratejileri alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Mehmet Utku Şentürk, 'Eğitim Markası Yaratmak' adlı kitabında bu dönüşümün şifrelerini paylaştı.

Kitap; özel okullar ve vakıf üniversiteleri için kayıt süreçlerini güçlendiren, güven inşa eden ve sürdürülebilir itibar yaratan modern iletişim stratejilerini uygulanabilir bir çerçevede ele alırken, teoriden uzak, sahada karşılığı olan örneklerle hazırlanan kitapta; eğitim kurumlarının marka değerini yükseltme yolları, veli ve öğrenci güvenini kalıcı kılan iletişim adımları, dijital görünürlüğü artıran stratejiler, kriz anlarını fırsata çevirme yöntemleri ve öğretmen-veli deneyiminin değere dönüşmesi net bir dille aktarıldı.

Şentürk, kitabında, geleceğin başarılı eğitim kurumları, yalnızca iyi eğitim verenler değil; güven veren, doğru anlatan ve güçlü bir hikâye kurabilenler olacağının altını çizdi.

KDY etiketiyle yayımlanan 'Eğitim Markası Yaratmak', okul yöneticileri, kurucular, iletişim ve pazarlama ekipleri ile eğitim sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleyen herkes için önemli bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.