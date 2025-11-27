TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine yoğun ilgi olduğunu açıklayarak ilk kuranın 29 Aralık'ta çekileceğini, ilk teslimlerin ise Mart 2027'de yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'ne 10 Kasım'dan bugüne, 5 milyon 314 bin vatandaşın müracaat ettiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Türkiye'nin sosyal konut hamlesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TOKİ'nin 24 yıla yaklaşan hikâyesiyle 1 milyon 750 bin konutu vatandaşlara sunduğunu belirten Kurum, 500 bin yeni sosyal konut projesine başvuruların 10 Kasım'dan bu yana 5 milyon 314 bine ulaştığını açıkladı. Kurum, 'Bu katılım sayısı, Cumhuriyet tarihinin kamu eliyle başlatılan en yüksek başvuruya sahip konut projesidir.' ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin ekonomik etkilerine de dikkat çekerek, projenin 1,5 trilyon liralık ekonomik büyüklük oluşturacağını, 300 sektörde ciddi ticari hareketlilik sağlayacağını söyledi. İlk kuranın 29 Aralık'ta çekileceğini belirten Kurum, 'Temelleri hemen atacağız ve ilk anahtarları Mart 2027'de teslim edeceğiz. Şimdiden birçok şehirde konut fiyatları ve kiralarda olumlu etkileri görüyoruz.' dedi.

'DEPREM BÖLGESİNDE KONUT SEFERBERLİĞİ TAMAMLANMAK ÜZERE'

Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarını da detaylandırdı. Afetin 15. gününde temellerin atıldığını, 45. günde ilk teslimlerin yapıldığını hatırlatan Bakan Kurum, 350 bininci konutun birkaç hafta önce Adıyaman'da teslim edildiğini söyledi. 'Yıl sonuna kadar hak sahiplerine söz verdiğimiz 453 bin konuttan çok daha fazlasını teslim etmiş olacağız.' diyen Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları dünyanın en hızlı ve kapsamlı konut seferberliği olarak nitelendirdi.

Bakan Kurum, 11 ilde teslim edilen konut sayılarını da paylaştı.

Buna göre; Hatay'da 98 bin, Kahramanmaraş'ta 52 bin, Malatya'da 68 bin, Adıyaman'da 38 bin, Gaziantep'te 29 bin 500, Şanlıurfa'da 12 bin, Diyarbakır'da 16 bin, Adana'da 11 bin, Osmaniye'de 9 bin 200, Elazığ'da 12 bin 300, Kilis'te ise 2 bin 261 konutun teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, şu ana kadar 12 bin iş yerinin teslim edildiğini açıkladı. Bakan Kurum, 'Yıl sonuna kadar 31 bin iş yerini tamamlayacağız. Toplamda 43 bin yeni dükkanla şehirlerimizi ekonomik olarak güçlendirecek ve yüzbinlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız' diye konuştu.