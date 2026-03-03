Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında oluşturduğu etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi, çocuklara bilimi sevdirme misyonunu bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde Konya Bilim Merkezi tarafından açılan etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlik alanında çocuklarla ve ailelerle sohbet eden Başkan Altay, 'Ramazan ayının manevi iklimini bilimle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya Bilim Merkezimiz bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklarımızla buluşuyor. Yoğun ilgi gören alanda yavrularımız hem eğleniyor hem de bilimin keyifli dünyasını keşfediyor. Amacımız; merak eden, araştıran ve üreten bir nesil yetişmesine katkı sunmak. Ben tüm hemşehrilerimi ve Ankaralıları bu güzel atmosferi yaşamak için Ramazan ayı boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konya Bilim Merkezi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oluşturduğu etkinlik alanı 18 Mart'a kadar hafta içi 12.00-17.00, hafta sonu: 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.