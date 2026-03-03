Osmangazi Belediyesi 'Girişimci Kafası' projesiyle Mudanya Üniversitesi öğrencilerini EPSA Yalıtım Fabrikası'nda girişimcilik deneyimiyle buluşturdu. Öğrenciler üretim, AR-GE, ihracat süreçlerini yerinde gördü. EPSA Yalıtım YK Başkanı Nurcan Özdemir, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Girişimci Kafası' söyleşisinde daha önce gençlerle bir araya gelen EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde fabrikanın üretim ve AR-GE bölümlerini gezdi.

Gezi boyunca üretim süreçlerinden ihracata, pazarlama stratejilerinden girişimciliğin teknik detaylarına kadar pek çok konuda kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı bularak, iş dünyasının mutfağını yakından tanıdı.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 'Girişimci Kafası' söyleşisinde gençlerle bir araya geldiğini ifade eden EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, üniversite-sanayi iş birliğinin öğrencilerin kariyer yolculuğunda büyük rol oynadığını vurguladı. EPSA Yalıtım'ın 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten Özdemir, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Bu projeler çok kıymetli ve değerli. Hepimizin bir birimizden öğrendiği şeyler var. Öğrenciler daha yolun başında. Bu ziyaret onlar için çok güzel bir tecrübe ve bilgi birikimi olacaktır. Biz fabrikada ürettiğimiz ürünleri 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Öğrencilere bu üretim tesisimizi gezdirerek üretim ve pazarlamanın inceliklerini burada anlatmaya çalıştık. Yapılan her katkı, üniversiteden sonraki hayatları için öğrencilere bir ışık oluyor. Ayrıca fabrikanın üretim tesislerini gezdirdik. İş hayatına başladıklarında pazarlayacakları ürünlerin hangi fabrikada hangi makinelerle üretildiğini gördüler. İhracat birimimiz bu ürünleri nasıl pazarladıklarını ve hangi ülkelere satış yaptıklarını anlattılar. Çok başarılı bir buluşmaydı. Öğrenciler çok büyük bir tecrübe kazandılar.'

'ÇOK GÜZEL TECRÜBELER KAZANDIK'

Ziyaret kapsamında güzel tecrübeler edindiklerini belirten öğrenciler ise, 'Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğünde EPSA Fabrikası'nı ziyaret ettik. Fabrikanın üretim tesislerini gezdik. Burada bize üretim aşamasından ihracata kadar tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlatarak bizi bilgilendirdiler. Okulda sadece teorik olarak gördüğümüz konuları burada tecrübe edinme fırsatı bulduk. Bu da bize büyük bilgi birikimi sağlıyor. Bu ziyaret gerçekleştiği için çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

Fabrika gezisinin ardından EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

