Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda köklü bir dönüşüm için ilk adımı attı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda gündeme getirdiği bütünleşik ulaşım sistemi için çalışmalar resmen başladı.

Başkan Güler, Ordu genelinde ilçeler arası ulaşımı tek çatı altında toplayacak bir model üzerinde çalıştıklarını belirterek, İETT benzeri bir sistem hedeflediklerini açıklamıştı.

19 İLÇENİN TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Yeni sistem kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 19 ilçe Şoförler Odası Başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda izlenecek yol haritası ele alınırken, oda başkanlarının görüş ve önerileri de değerlendirildi. Toplu Ulaşımda yapılacak yeni düzenleme ile hem esnafın hem de vatandaşın memnuniyeti artacak.

İLÇE AYRIMI KALKIYOR

Hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulama ile Ordu'da tek kart dönemi başlayacak. Böylece ilçeler arası ulaşımda farklı kart uygulaması sona erecek. Vatandaşlar artık, Ünye'den Altınordu'ya, Akkuş'tan Mesudiye'ye tek kart ile kesintisiz seyahat edebilecek.

Yeni ulaşım sisteminin kısa süre içerisinde tamamlanarak Ordu'nun 19 ilçesinde devreye alınması bekleniyor. Projenin, şehir genelinde ulaşımda standardizasyonu sağlayarak daha planlı ve entegre bir yapıyı hayata geçirmesi hedefleniyor.