İstanbul Maltepe'de ilçe genelindeki gıda denetimleri sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çalışmalar kapsamında devam eden denetimlerde gıda satışı yapan imalat ve işletmelerle fırınlar denetlendi. Kurallara uyulması noktasında bilgilendirme yapılan denetimlerde bazı işletmelere cezai işlem uygulandı.

Maltepe Belediyesine bağlı ekipler, ilçe genelinde gıda noktalarına yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde yaşanan gıda zehirlenmeleri ve vatandaşlardan gelen taleple denetimlerini sıklaştıran Veteriner İşleri Müdürlüğü gıda denetim birimi ve zabıta ekipleri müşterek çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, halkın sağlığını ve huzurunu korumak amacıyla gıda işletmeleri, fırın, kafeterya, market gibi yerlerde hijyen ve ürün kontrolü uygulaması yapıldı.

İŞLETMELER UYARILDI, VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Maltepe'de gıda satışı ve imalatı yapan işyerlerine yönelik denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihinin geçerliliği, çalışma yerlerindeki hijyenik koşulların sağlanıp sağlanmadığı, ürünlerin gramaj değerlerine uyulup uyulmadığı, çalışanların hijyen belgeleriyle ruhsat belgeleri, soğuk depolama zincirinin uygunluğu denetlendi.

Cevizli ve Bağlarbaşı mahallelerinde yapılan denetimlerde gerekli şartlara sağlamayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, hem esnaf hem de vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi.