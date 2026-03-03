İzmir Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü, iftar programı ve Cenk Bosnalı konseriyle kutlandı. Türkiye ve Bosna Hersek milli marşlarının okunduğu gecede, Türkçe ve Boşnakça şiirler seslendirildi.

İZMİR (İGFA) - Bosna Hersek Bağımsızlık Günü, sanatçı Cenk Bosnalı konseriyle kutlandı. Program kapsamında vatandaşlar, konser öncesinde Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri'ndeki İzbaş Düğün Salonu'nda kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.

Türkiye ile Bosna Hersek'in milli marşlarının okunmasının ardından iftar yapıldı, sonrasında programın ikinci bölümüne geçildi.

Nedret Güvenç Sahnesi'nde gerçekleşen gecede Cenk Bosnalı sevilen eserlerini seslendirdi; Türkçe ve Boşnakça şiirler okundu. Katılımcılar, duygu dolu ve coşkulu bir akşam yaşadı.

'BAĞIMSIZLIK BİR MİLLETİN HAYKIRIŞIDIR'

İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Mehmet Fatih Demir, yaptığı konuşmada Bosna Hersek'in bağımsızlık kararının sıradan bir karar olmadığını vurguladı. Demir, 'Bosna Hersek'in bağımsızlık kararı sıradan bir karar değil, bağımsızlık beyanı, varoluş mücadelesidir, bir milletin haykırışıdır. Bosna tarih boyunca bedel ödemiştir ama hiçbir zaman kimliğinden vazgeçmemiştir. Oradaki soykırımda sadece Bosna değil, bütün insanlık imtihan edilmiştir. Türkiye ile Bosna arasında bağ; gözyaşı, dua ve iman ile kurulmuştur ve bizler bu bağı diri tutmak zorundayız' ifadelerini kullandı.

'1 MART ÖZGÜRLÜĞÜN VE ORTAK İRADENİN SİMGESİDİR'

Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı Dzenita Osmanspahic Özgüner ise Bosna Hersek'in bugün 34 yaşında olduğunu hatırlatarak bağımsızlık sürecinin ağır bedellerle kazanıldığını söyledi.

'İKİ DEVLET, İKİ BAYRAK AMA BİR MİLLET'

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de konuşmasında Ramazan ayına denk gelen bu özel günde aynı sofrada buluşmanın anlamına dikkat çekti.

Taşer, 'Ramazan ayına denk gelen bu özel günde burada aynı sofrayı, aynı heyecanı, aynı mutluluğu paylaşmış bulunuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman şunu söyledik: İki devlet, iki bayrak ama bir milletiz. Bu birlikteliğimiz sonsuza kadar sürsün' diye konuştu.

KÜLTÜR, HAFIZA VE DAYANIŞMA GECESİ

Gecede seslendirilen eserler ve okunan şiirler, Bosna'nın acılarını ve direnişini hatırlatırken; Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihî ve gönül bağını bir kez daha görünür kıldı. Bornova'da kurulan iftar sofrası ve düzenlenen konser, sadece bir kutlama değil; ortak hafızanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü oldu.