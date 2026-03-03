Sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı gıdayı sofralarla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ'ın Ramazan ayına özel olarak ürettiği pideler, vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

BURSA (İGFA) - 'Tek karımız sağlığınız' anlayışıyla üretim yapan BESAŞ'ın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern tesislerinde hijyenik koşullarda hazırlanan Ramazan pideleri, her gün on binlerce sofraya sıcak sıcak ulaşıyor.

450 gramlık ağırlığı ve 25 TL'lik fiyatıyla kilogram bazında Türkiye'nin en ekonomik pidesi olma özelliğini taşıyan ürün, Ramazan boyunca Bursalıların sofralarında güvenle yerini alıyor.

Kentin dört bir yanındaki satış noktalarında pidelerini alan vatandaşlar ürünün hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ramazan ayında sofralarına katkı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.