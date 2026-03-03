İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü himayesinde Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde çok anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşma ve dayanışma ruhuyla buluşturdu.

Bu yıl Millî Eğitim Bakanlığının öncülüğünde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla hayata geçirilen etkinlikler kapsamında halk eğitimi merkezi kursiyerleri, geleneksel Ramazan pidesi ve birbirinden lezzetli Ramazan tatlıları hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaştı.

İzmir'in dört bir yanındaki eğitim kurumlarında Ramazan ayı boyunca düzenlenen birbirinden anlamlı sosyal sorumluluk ve dayanışma ruhunu pekiştiren çalışmalar, Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma iklimini gösterdi.

Bu anlamlı etkinlik, eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını; değerler eğitimi, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk bilinciyle de bütünleştiğini ortaya koydu.

'YEDİDEN YETMİŞE İYİLİK VE DAYANIŞMA RUHU.'

Etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 'Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezimizin kıymetli kursiyerlerinin 'Maarifin Kalbinde Ramazan' ruhuyla hayata geçirdiği bu anlamlı çalışma, yediden yetmişe tüm öğrencilerimizin iyilik ve dayanışma ruhunu güçlü bir biçimde bizlere bir kez daha göstermiştir. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, meslekî becerilerin yanı sıra toplumsal dayanışmanın ve kültürel değerlerimizin de yaşatıldığı çok kıymetli kurumlardır. Bunun ispatı olan ve Ramazan'ın bereketini ve şefkatini sofralara taşıyan bu çalışma için kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum. Emeği sevgiye, eğitimi paylaşıma dönüştüren ve bu güzel ayın bereketini ilimizin dört bir yanına yayan yöneticilerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize şükranlarımı sunuyorum.' dedi.