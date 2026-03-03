Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ülkemiz bahara 'merhaba' derken şehirde bir ilk olacak organizasyona imza atıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bir ilki gerçekleştiriyor. 23 Nisan Halk Koşusu organizasyonuyla Sakaryalılar, baharın güzelliğini Sapanca Gölü kenarında açılan Huzur Koridoru'nda karşılayacak. Her yaştan sporseverin heyecanla takip edeceği yarış farklı kategori ve mesafelerde koşulacak ve kazananlara kupa, çanta ve içinde forma, atkı, satranç takımı ve powerbank gibi hediyelerin olduğu spor paketi hediye edilecek.

5 Nisan'da start alacak

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek 23 Nisan Halk Koşusu, 5 Nisan 2026 Pazar günü Serdivan'da Büyükşehir tarafından Sapanca Gölü kıyısında yeni açılan ve vatandaşlara nefes olan Huzur Koridoru parkurunda gerçekleştirilecek.

Nefes kesecek yarışlar, saat 10.00'da start alacak. Toplumda spor bilincini artırmak, her yaştan vatandaşı aktif yaşama teşvik etmek ve baharın tadını sporla buluşturmak için yapılan organizasyonun, şehirde bir geleneğe dönüşmesi hedefleniyor.