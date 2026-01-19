Polis Akademisi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için toplam 10 bin öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 20 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

ANKARA (İGFA) - Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında gerçekleştirilecek öğrenci alımına ilişkin başvuruların 20 Ocak'ta sona ereceğini duyurarak hareketlerini öncesinde başvuru sürecinin devam ettiğini açıkladı. Adayların başvurularını 20 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Açıklamaya göre, POMEM'lere toplam 10 bin öğrenci alınacak. Kontenjanların 8 bini lisans mezunları için ayrılırken, 2 bin kontenjan ise önlisans mezunlarından oluşuyor. Lisans mezunları arasından 6 bin 800 erkek ve 1 bin 200 kadın aday alınacak. Önlisans mezunları için ise 1 bin 700 erkek ve 300 kadın kontenjanı bulunuyor.

Polis Akademisi'nin resmi başvuruları https://ais.pa.edu.tr adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirilebiliyor.